Биллинг: Nexign выпустил импортзамещенное решение биллинга для операторов сотовой связи - Nexign BSS

19.01.2024, MForum.ru

Давненько мы не слышали новостей с рынка биллинговых систем, да и не удивительно, такие решения операторы как правило покупают на долгие годы, иногда вместе с производителем. В то же время, после февраля 2022 года, после ухода с российского рынка ряда поставщиков зарубежного ПО, следовало ожидать изменений и на этом рынке. Сегодня пришла первая новость о таких изменениях. Компания Nexign (Нэксайн) представила Nexign BSS - биллинговое решение для операторов федерального уровня.

По оценкам Strategy Partners, российский рынок биллинговых систем в ближайшие семь лет вырастет с 4,7 млрд до 14,4 млрд руб., а среднегодовой темп роста составит 22,4%.

Почему ожидается такой рост?

Существенных факторов, минимум, два, во-первых, операторам требуется решать вопросы импортзамещения, во-вторых, планы запуска 5G в России и в других странах требуют существенного усиления решений BSS промышленного уровня.

Nexign BSS - цифровая биллинговая платформа для операторов уровня Tier -1/2. Компания отмечает, что ее разработка выполнена без использования Oracle или другого коммерческого иностранного ПО. Заявляется полное соответствие решения стандартам TM Forum и 3GPP, что упростит интеграцию новых сервисов.

В основе платформы - микросервисная архитектура, что ускоряет внедрение, в отличие от традиционных монолитных платформ, упрощает адаптацию системы под любого заказчика. Сервисы автономны, их можно внедрять по отдельности в зависимости от потребностей клиента. Микросервисный подход позволяет масштабировать систему при увеличении трафика и росте абонбазы.

В комплект поставки входит документация на API, что расширяет возможности интеграции этой системы с другими системами клиента, облегчает автоматизацию.

Как заявляет компания Nexign, ее новое решение повышает операционную эффективность и позволяет сэкономить на затратах на стороннее ПО. При отказе от использования Oracle Standard Edition - в 4 раза, при переходе с Oracle Enterprise Edition - в несколько раз больше, для операторов среднего размера.

Платформа позволяет конструировать продукты и услуги на основе набора универсальных инструментов конфигурирования, включая low-code.

Производитель обещает поддержку решением не только сетей 4G, но 5G SA, включая поддержку приоритезации трафика партнерских приложений, или аналитику перегрузок сети.

«Наш опыт работы с лидерами рынка доказывает, что решение сохраняет свои функциональные и нефункциональные возможности при работе на высоконагруженных сетях операторов связи уровня Tier1/2 — не теряя при этом характеристики, которые соответствуют современным стандартам связи и требованиям клиентов», — комментирует Михаил Матюшин, генеральный директор Nexign. Рассуждать про перспективы Nexign BSS пока что сложно, в отношении биллинга операторы принимают решения лишь после внимательного рассмотрения, которое может занимать многие месяцы, если не годы. Но, учитывая репутацию компании на рынке, успешный опыт МегаФон и многих других компаний в использовании ее решений, вряд ли можно сомневаться что это решение найдет своих потребителей в России и, весьма вероятно, не только в России.

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теги: Nexign биллинг BSS

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