Облачные услуги: МегаФон запустил СУБД Nexign Nord в своем облаке

MForum.ru

Облачные услуги: МегаФон запустил СУБД Nexign Nord в своем облаке

08.10.2024, MForum.ru

Компания Nexign запустила продажи услуг DBaaS на базе облака МегаФон. В основе услуги - база данных PostgreSQL. В рамках партнерства B2B-клиентам оператора предлагается доступ к DBaaS-сервису на основе Nexign Nord, который включает в себя развертывание и поддержку кластеров серверов системы в инфраструктуре МегаФон Облако. При подключении DBaaS клиенту не нужно самостоятельно конфигурировать базы данных, заниматься резервным копированием, обновлением, оптимизацией, устранением инцидентов и масштабированием, поскольку все это входит в услугу.

 

 

 

 

В отрасли решение Nexign Nord знают и используют. Как ожидается, добавление версии DBaaS, позволит упростить миграцию и обеспечит отказоустойчивую работу на базе отечественной СУБД для таких отраслей, где облачное решение дает существенные дополнительные преимущества бизнесу. Среди распространенных сценариев можно выделить ИТ, медицину, логистику, транспорт.

«Nexign Nord — это полностью российская разработка, которая может заменить аналогичные решения от Oracle Database и Microsoft SQL Server и снизить общую стоимость владения до 10 раз. Продукт предназначен для использования в высоконагруженных системах и приложениях со сложной структурой. Мы видим спрос на отечественные решения такого класса на рынке сегодня, и запуск Nexign Nord не только on-prem, но и в облаке — это важный шаг вперед, который позволит гораздо большему количеству компаний получать пользу от использования отечественной СУБД», — комментирует Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.

«Облачные технологии стали одним из основных драйверов цифровизации бизнеса, и это объясняет их востребованность, развитие и появление новых отечественных решений. Выбор облака зависит от долгосрочной стратегии компании и конкретных задач, которые будут решаться с его помощью. На базе МегаФон Облако появился еще один новый продукт, который предоставляет широкий инструментарий для управления данными, а автоматизацию, резервное копирование, масштабирование, защиту от киберугроз и поддержание работоспособности возьмут на себя специалисты МегаФона», — прокомментировал директор по развитию облачных и инфраструктурных проектов МегаФона Александр Осипов.

Nexign Nord включает все возможности свободно распространяемой СУБД PostgreSQL 16, содержит ряд доработок в ядре и дополнительные модули для повышения удобства эксплуатации и информационной безопасности. Продукт позволяет применять расширенные парольные политики и использовать гибкий планировщик задач, поддерживает большинство современных операционных систем и предоставляет поддержку пакетов для упрощения миграции с Oracle. Для повышения доступности, отказоустойчивости и автоматизации административных функций Nexign Nord предлагает собственное кластерное решение, которое позволяет настроить схему резервирования и управления продуктом индивидуально под каждого клиента.

С февраля 2014 года облачный доступ к СУБД PostgreSQL и Redis предоставляет МТС.

В сентябре 2024 года о запуске облачной реляционной базы данных на базе PostgreSQL сообщил и Билайн.

Спрос на DBaaS растет и в мире, и в России. Gartner утверждает, что выручка в этом сегменте за период 2017-2022 выросла, минимум, вдвое. По итогам 2022 объем мирового рынка составил $80 млрд - внушительно. В сегменте присутствует активная конкуренция, известно почти 400 различных СУБД. И если до февраля 2022 года на рынке России лидировали американские (глобальные) компании, прежде всего Oracle, а также IBM и Microsoft, то сейчас спрос смещается в пользу OpenSource решений, таких как PostgreSQL, Redis и Kafka.

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теги: облачные услуги облачные сервисы DBaaS

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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