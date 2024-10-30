Облачные сервисы: МТС продолжает рассказывать о собственной облачной платформе

MForum.ru

Облачные сервисы: МТС продолжает рассказывать о собственной облачной платформе

30.10.2024, MForum.ru

Компания МТС в лице ее дочки MWS планирует представить превью собственной облачной платформы в 2q2025.

Первым сервисом платформы станет объектное хранилище для размещения данных в облаке – еще до конца 2024 года. А затем в течение 2025 года в общий доступ будут выходить другие сервисы платформы.

 

 

Объектное хранилище позволит клиентам размещать и обрабатывать в облаке данные произвольного объема и формата. Сервис будет развернут одновременно в двух ЦОД MWS, что обеспечит повышенную сохранность и доступность данных.

В 2q2025 на платформе появятся вычислительные и сетевые сервисы, которые позволят размещать сайты и приложения, интернет-магазины, внутренние IT-системы, катастрофоустойчивые решения и т.д.

Кроме объектного хранилища и виртуализации, в облаке MWS будет доступен ряд PaaS-сервисов собственной разработки, например, СУБД PostgreSQL® и Redis™, распределённая система обмена сообщениями между серверными приложениями в режиме реального времени Apache Kafka®, а также сервис автоматического развёртывания, масштабирования и управления контейнерами Managed Kubernetes®. Эти сервисы будут запущены в режиме превью в третьем квартале 2025 года.

«Совсем недавно мы анонсировали начало строительства собственной публичной облачной платформы и уже готовы поделиться первыми успехами. До конца этого года в режиме превью будет запущено объектное хранилище, а в начале второго квартала 2025 года нашим клиентам станет доступна публичная облачная платформа MWS. На ней можно будет развернуть любые ИТ-системы и данные компаний. Кроме того, платформа станет надёжным фундаментом для ключевых сервисов MWS. Поверх неё будут разворачиваться ИИ-сервисы, базы данных и офисное ПО, что позволит нам ещё более гибко подходить к решению задач наших клиентов. В рамках одного окна бизнес сможет получить самые передовые облачные сервисы, созданные в соответствии с лучшими мировыми практиками», — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO МТС Web Services Игорь Зарубинский.

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теги: облачные услуги МТС облачные сервисы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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