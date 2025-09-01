IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта

01.09.2025, MForum.ru

Подразделение MWS Cloud, входящее в МТС Web Services, сообщает о расширении мощностей виртуальной инфраструктуры с GPU. Расширения произошли в ЦОД компании в Москве (Авантаж и GreenBushDC) и в Петербурге – такие мощности востребованы, прежде всего, в мегаполисах.

Услуга предоставляется в формате Pay as you go, то есть только за ресурсы, которые потребляются.

Виртуальная инфраструктура с GPU позволяет обучать и выводить в инференс любые ML, LLM и CV-модели. Поверх неё можно развернуть ML-платформу или платформу для инференса MWS Cloud.

Новые мощности могут быть востребованы разработчиками моделей AI, data-саентистами и компаниями, которые: обучают сложные ML- и LLM-модели (включая генеративные нейросети); запускают инференс высоконагруженных коммерческих продуктов; разрабатывают компьютерное зрение (CV) для систем распознавания и анализа; используют ресурсоемкие вычисления для рендеринга, симуляций и работы с большими данными.

«Мы видим устойчивый рост спроса на виртуальную инфраструктуру с GPU. С начала года ее потребление в облаке MWS Cloud увеличилось почти в 1,7 раза. В связи с этим мы стремимся соразмерно расширять наши облачные мощности», - отметил директор по новым продуктам MWS Cloud Алексей Кузнецов.

Интересно, что пока что не всем участникам рынка удается успешно продвигать мощности облачной инфраструктуры с GPU, пока одни компании активно расширяют инфраструктуру, отвечая на растущий спрос, другие жалуются на отсутствие достаточного уровня спроса, чтобы заниматься инвестициями в соответствующую инфраструктуру.

