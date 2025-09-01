IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта

MForum.ru

IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта

01.09.2025, MForum.ru

Подразделение MWS Cloud, входящее в МТС Web Services, сообщает о расширении мощностей виртуальной инфраструктуры с GPU. Расширения произошли в ЦОД компании в Москве (Авантаж и GreenBushDC) и в Петербурге – такие мощности востребованы, прежде всего, в мегаполисах.

Услуга предоставляется в формате Pay as you go, то есть только за ресурсы, которые потребляются.

Виртуальная инфраструктура с GPU позволяет обучать и выводить в инференс любые ML, LLM и CV-модели. Поверх неё можно развернуть ML-платформу или платформу для инференса MWS Cloud.

Новые мощности могут быть востребованы разработчиками моделей AI, data-саентистами и компаниями, которые: обучают сложные ML- и LLM-модели (включая генеративные нейросети); запускают инференс высоконагруженных коммерческих продуктов; разрабатывают компьютерное зрение (CV) для систем распознавания и анализа; используют ресурсоемкие вычисления для рендеринга, симуляций и работы с большими данными.

«Мы видим устойчивый рост спроса на виртуальную инфраструктуру с GPU. С начала года ее потребление в облаке MWS Cloud увеличилось почти в 1,7 раза. В связи с этим мы стремимся соразмерно расширять наши облачные мощности», - отметил директор по новым продуктам MWS Cloud Алексей Кузнецов.

Интересно, что пока что не всем участникам рынка удается успешно продвигать мощности облачной инфраструктуры с GPU, пока одни компании активно расширяют инфраструктуру, отвечая на растущий спрос, другие жалуются на отсутствие достаточного уровня спроса, чтобы заниматься инвестициями в соответствующую инфраструктуру.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: услуги MWS Cloud GPU AI искусственный интеллект облачные услуги айти

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

12.08. [Новости компаний] Облачные сервисы. Искусственный интеллект: В MWS запустили платформу для работы с LLM и моделями компьютерного зрения / MForum.ru

20.06. [Новости компаний] Образование. ИИ: МТС и НИУ ВШЭ предлагают магистерскую программу Исследования и предпринимательство в ИИ / MForum.ru

14.05. [Новости компаний] Искусственный интеллект: MTS AI перенесла в облако процесс обучения и инференса моделей ИИ / MForum.ru

06.05. [Новости компаний] Искусственный интеллект: В Билайн готовят решения для инференса ИИ-моделей / MForum.ru

20.02. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Запуск Grok 3 может вызвать скачок спроса на сервера ИИ / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты все спецификации Samsung Galaxy F17 5G / MForum.ru

29.08. [Новинки] Это интересно: Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса / MForum.ru

28.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7d с АКБ 6500 мАч представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: