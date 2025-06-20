Образование. ИИ: МТС и НИУ ВШЭ предлагают магистерскую программу Исследования и предпринимательство в ИИ

20.06.2025, MForum.ru

Подавать документы на второй поток магистратуры МГУ и НИУ ВШЭ можно 20 июня. МТС Web Services подготовила 30 оплачиваемых мест. Режим обучения - очный, в московском кампусе ВШЭ, на реальных кейсах, действующими специалистами МТС.

Образовательная программа учитывает актуальные задачи индустрии, она ориентирована на практическое применение передовых технологий: от LLM (больших языковых моделей) и GenAI (генеративных нейросетей) до систем компьютерного зрения, видеоаналитики, распознавания речи. В рамках обучения студенты получат доступ к виртуальной инфраструктуре MWS Cloud, а проекты будут выполнять при помощи ресурсов, основанных на GPU.

Обучение включает в себя математические дисциплины, необходимые для понимания и осмысленного применения ML (машинного обучения), а также кейсы и прикладные курсы. 70% из них будут преподаваться действующими специалистами МТС Web Services и MWS AI.

Среди других дисциплин: адаптация больших языковых моделей под задачи бизнеса, продвинутая видеоаналитика, распознавание и синтез речи, обучение на конечных устройствах, технологическое предпринимательство и машинное обучение в бизнесе. В последней дисциплине преподавателями являются Виктор Кантор, советник МТС и основатель школы MLinside, и Никита Зелинский, руководитель центра компетенций Data Science и ML-платформ MWS.

Лучшие студенты получат офферы на стажировку и трудоустройство в МТС Web Services уже в процессе обучения. Также у ребят есть шанс поучаствовать в программах академического обмена и пройти часть обучения за границей.

«Компетенции - один из ключевых ресурсов, обеспечивающих развитие любой отрасли. ИТ-рынок быстро трансформируется за счет появления новых технологий и ему необходимы кадры, которые оперативно адаптируются к переменам, легко учатся новому, имеют за плечами не только хорошую академическую, но и практическую базу. Именно такую синергию знаний мы стремимся передать студентам нашей магистратуры. Педагоги НИУ ВШЭ закладывают крепкую фундаментальную основу, а ведущие практики МТС обучают ребят на реальных бизнес-кейсах компании с применением технологий, которые сами ежедневно используют. В результате мы выпускаем готовых специалистов, которые не только разбираются в современных технологиях, но и обладают пониманием бизнеса», — прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

«Наша совместная с МТС магистратура дает студентам возможность не только освоить современные технологии, но и поработать над реальными задачами под руководством экспертов отрасли. Они получают актуальные знания и навыки для использования разных методов машинного обучения, а также для создания и внедрения технологических решений. Мы убеждены, что такой формат обучения дает выпускникам сильные академические и прикладные компетенции, необходимые для построения карьеры в динамично изменяющейся цифровой среде», — отметил декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.

По итогам каждой дисциплины собирается обратная связь, которая позволяет адаптировать курсы под запросы студентов и совершенствовать обучение. Абитуриентам предлагается конкурсный формат поступления: портфолио, мотивационное письмо, онлайн-экзамен и собеседование. В этом году участники также смогут продемонстрировать свои навыки через соревнование на Kaggle.

Приятно видеть, что бизнес в лице крупнейшего в стране оператора тесно работает с одним из ведущих вузов страны по подготовке кадров в одном из наиболее перспективных направлений - в области ИИ. Для лучших студентов открываются большие возможности и перспективы, в том числе, не требующие гигантских инвестиций в образование от их родителей.

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теги: образование МТС искусственный интеллект

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