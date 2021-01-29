Магистральный интернет: МегаФон подписал соглашение с чиновниками Якутии о сотрудничестве в проекте Arctic Connect

MForum.ru
29.01.2021,
Якутия стала первым регионом, с правительством которого МегаФон подписал соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Conect.
Об этом проекте пишут много - строительство подводной линии связи из Европы в Азию случается не каждый день, а участие в нем российского оператора, существенная деталь. Благодаря этому проекту и участию в нем компании МегаФон, доступ к мощному каналу доступа к интернету получит север России. В частности, в Якутии МегаФон планирует построить отвод до Тикси, поселка городского типа на побережье моря Лаптевых. Тикси станет "точкой входа", а отвод - той основой, которая позволит МегаФону развивать цифровую инфраструктуру республики, расширяя охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом на базе технологий 3G, 2G и LTE.
Соглашение подразумевает, что правительство Якутии окажет "координационную и административную поддержку" проекту, а МегаФон сделает все остальное. Также предполагается совместная работа по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений.
«Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объема трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России. Республика Саха (Якутия) имеет огромный потенциал. Цифровая трансформация этого региона даст толчок для роста его экономического благополучия и развития социального сектора», – отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
«Доступ к высокоскоростному интернету есть у 87,5% жителей республики Саха (Якутия). Однако мы понимаем всю важность устранения цифрового неравенства и обеспечения универсальными услугами связи населенных пунктов в прибрежных регионах, где они востребованы ничуть не меньше, чем в городах. Мы рады подписать соглашение с МегаФоном – строительство отвода до Тикси позволит реализовать возможности цифровых технологий на всей территории республики», - говорит глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
Подводная линии связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно‑энергетического комплекса.
В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.
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теги: телеком МегаФон магистральная связь подводные ВОЛС Arctic Connect
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