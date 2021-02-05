Магистральные ВОЛС: МегаФон договорился с Чукоткой

MForum.ru

Магистральные ВОЛС: МегаФон договорился с Чукоткой

05.02.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Неделей ранее стало известно о заключении аналогичного соглашения МегаФона и Якутии, теперь оператор сообщил о договоре с Чукотским АО. В рамках сотрудничества МегаФон будет строить отводы от подводной линии связи до Анадыря, административного центра Чукотки и Певека, самого северного города России.

Это не только обеспечит быстрый интернет для такого удаленного от остального мира региона, каким является Чукотка, снизит задержку подключения и и повысит уровень резервирования подключений региона к интернету. Чукотка является на сегодняшний день единственным российским регионом, связь в котором осуществляется через спутниковые каналы, так что для региона очень актуальное появление магистральной ВОЛС.

МегаФон развивает в регионе собственную инфраструктуру, расширяет сеть LTE: в 2020 году было запущено 15 новых объектов связи, поддерживающих этот стандарт. В планах МегаФона – дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры и расширение охвата качественной современной связью населенных пунктов региона.

«У нас уже есть опыт эффективного взаимодействия с правительством Чукотского округа. В прошлом году мы подписали соглашение, которое позволило в три раза увеличить емкость спутниковых каналов в восьми населенных пунктах. Благодаря этому жители Чукотки стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях. Сегодня – новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа», – отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком магистральная связь ВОЛС МегаФон Чукотка Чукотский АО

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.01. [Новости компаний] Магистральный интернет: МегаФон подписал соглашение с чиновниками Якутии о сотрудничестве в проекте Arctic Connect / MForum.ru

05.11. [Новости компаний] Подводные кабели: "Профессор Логачев" прибыл во Владивосток / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru

20.01. [Новости компаний] МегаФон развивает арктический проект / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 11 ms, lookup=0 ms, find=11 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:23 ih0rnickolaev Тема: Nokia 6120 classic
Нокиа 6120 Classic — замечательный смартфон, работающий на платформе Symbian с процессором ARM 11 369Mhz, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2" и камерой на 2 Mpx, ...
04.02.2021 14:06 hatim tai Тема: Анонсы: Motorola Edge S представлен официально (28.01.2021)
Спецификации Motorola Edge S включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2520 x 1080 точек, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру на задней панели (64 Мп + 16 Мп ...
04.02.2021 03:30 8ektor Тема: Разблокировка Beeline A103
Недавно откопал в коробке телефон Билайн А103 залоченый под сим оператора и ещё живой. Может кто поможет разблокировать по IMEI : 862426003298936 коду. Спасибо заранее :)
01.02.2021 14:10 ABloud Тема: VoLTE в России (27.11.2019)
Каждый третий клиент Билайн в Москве разговаривает в режиме VoLTE Следует признать, что Вымпелком долго шел к VoLTE (технология передачи голоса в сети LTE). Эксперименты Билайн с VoLTE начались еще ...
01.02.2021 13:57 ABloud Тема: Частные сети (18.09.2012)
Ростелеком создаст частную мобильную сеть LTE в Якутии. Частная сеть стандарта LTE (pLTE) будет развернута на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.02. [Новинки] Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11 / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 c Android 11 представлен официально / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.4 с Android Go представлен официально / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: UMIDIGI A9 Max оснастят 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A52 5G замечен на фото / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A7 CC получил цветной e-ink дисплей / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Realme RMX3121 замечен в TENAA / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 представлен официально / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge S представлен официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)? / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: