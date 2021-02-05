Магистральные ВОЛС: МегаФон договорился с Чукоткой

05.02.2021, MForum.ru

Неделей ранее стало известно о заключении аналогичного соглашения МегаФона и Якутии, теперь оператор сообщил о договоре с Чукотским АО. В рамках сотрудничества МегаФон будет строить отводы от подводной линии связи до Анадыря, административного центра Чукотки и Певека, самого северного города России.

Это не только обеспечит быстрый интернет для такого удаленного от остального мира региона, каким является Чукотка, снизит задержку подключения и и повысит уровень резервирования подключений региона к интернету. Чукотка является на сегодняшний день единственным российским регионом, связь в котором осуществляется через спутниковые каналы, так что для региона очень актуальное появление магистральной ВОЛС.

МегаФон развивает в регионе собственную инфраструктуру, расширяет сеть LTE: в 2020 году было запущено 15 новых объектов связи, поддерживающих этот стандарт. В планах МегаФона – дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры и расширение охвата качественной современной связью населенных пунктов региона.

«У нас уже есть опыт эффективного взаимодействия с правительством Чукотского округа. В прошлом году мы подписали соглашение, которое позволило в три раза увеличить емкость спутниковых каналов в восьми населенных пунктах. Благодаря этому жители Чукотки стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях. Сегодня – новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа», – отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком магистральная связь ВОЛС МегаФон Чукотка Чукотский АО