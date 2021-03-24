Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально

24.03.2021, MForum.ru

Компания OnePlus анонсировала смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Новинки оснащены камерами Hasselblad, что обеспечивает заметное улучшение качеств снимков, особенно при использовании режима PRO, где появилось множество дополнительных настроек.

Фоточасть OnePlus 9 включает в себя 3 сенсора: основной 48 Мп Sony IMX689, широкоугольный 50 Мп Sony IMX766 и 2 Мп для портретной съемки. В OnePlus 9 Pro в качестве основного сенсора используется 48 Мп Sony IMX789, также появляется четвертый объектив – 8 Мп с телефотооптикой.

Разрешение фронтальной камеры в вырезе дисплея в обеих новинках идентично – 16 Мп. Однако сами дисплеи отличаются – OnePlus 9 снабжен 6,55-дюймовым дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек, тогда как OnePlus 9 Pro – 6,7-дюймовым экраном разрешением 3216 х 1440 точек. Частота обновления в обоих случаях – 120 Гц.

Внутри OnePlus 9 и 9 Pro разместился чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Оба устройства поддерживают беспроводную зарядку. Однако в OnePlus 9 ее максимальная мощность составляет 30 Вт, тогда как OnePlus 9 Pro – 50 Вт.

Купить OnePlus 9 в конфигурации 8/128 и 12/256 Гб можно за 699/799 евро. OnePlus 9 Pro оценен в 899/999 евро за аналогичные объемы памяти. Цветовая гамма OnePlus 9 представлена черным Astal Black, синим Arctic Sky и лиловым Winter Mist, а OnePlus 9 Pro – черным Stellar Black, серебристым Morning Mist или зеленым Pine Green. ОС – Android 11 с оболочкой Oxygen OS 11.