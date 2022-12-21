Анонсы: Представлен Lenovo Tab M9 с 9-дюймовым дисплеем и Helio G80

21.12.2022, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала планшет Lenovo Tab M9. Как и Tab M8, Tab M9 является бюджетным устройством. Однако, относительно Tab M8 он получил множество улучшений, включая больший экран и более мощный чипсет.

Lenovo Tab M9 оснащен 9-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением 800x1340 пикселей (плотность пикселей 176 PPI), максимальной яркостью 400 нит и ярко выраженными рамками по углам.

Lenovo Tab M9 базируется на SoC MediaTek Helio G80, что стало серьезным шагом вперед относительно MediaTek Helio P22, установленным на его предшественниках. Конфигурации встроенной и оперативной памяти включают 32/64/128 ГБ памяти eMMC 5.1 и 3/4 ГБ ОЗУ LPDDR4X. Тыловая камера – 8 Мп с автофокусом, для селфи и видеозвонков предназначен сенсор 2 Мп.

Lenovo Tab M9 предлагается в двух цветовых вариантах: Frost Blue и Arctic Grey и весит 344 г. За автономность отвечает батарея емкостью 5100 мАч, которая (по словам Lenovo) обеспечивает до до тринадцати часов воспроизведения фильмов. Розничная упаковка включает в себя зарядное устройство USB-C мощностью 10 Вт.

В части коммуникационных интерфейсов Lenovo Tab M9 предлагает Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE, Bluetooth 5.1 и GPS. Также присутствуют слот для карты microSD и аудиоразъем 3,5 мм. Дактилоскопический сенсор отсутствует.

С февраля 2023 года Lenovo Tab M9 появится на прилавках по цене 159 евро.