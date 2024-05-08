Анонсы: В Индии представлен Lenovo Tab K11

08.05.2024, MForum.ru

Lenovo анонсировала Lenovo Tab K11, предназначенный для предприятий и ИТ-специалистов в Индии. Новинка отличается длительным временем автономной работы и предустановленными премиум-приложениями, которые сделают работу бесперебойной.

По словам представителей бренда, новый Lenovo Tab K11 сочетает в себе «производительность, безопасность, управляемость и долговечность для пользователей». Этот планшет поставляется с предустановленным программным обеспечением премиум-класса, что делает его более привлекательным для работающих специалистов, предприятий и ИТ-команд. Сюда входят Nebo для преобразования рукописного текста в текст, MyScript Calculator для решения уравнений в реальном времени и WPS для пользователей, которые готовят документы. Он также поддерживает Lenovo Freestyle и Lenovo Tab Pen Plus.

Lenovo Tab K11оснащен 11-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц, разрешением WUXGA и сертификатом TÜV Rheinland Low Blue Light. Основа аппаратной платформы – процессор MediaTek Helio G88 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7040 мАч.

Все это упаковано в ультратонкий корпус, толщина 7,1 мм и вес 465 грамм. Для фотосъемки пристуствует 13-мегапиксельную камера сзади и 8-мегапиксельная селфи-камеру спереди. Прочие спецификации включают четыре динамика с Dolby Atmos, встроенную ОС Android 13, разъем для наушников 3,5 мм и защиту от воды и пыли по классу IP52.

Lenovo представила Tab K11 в двух цветовых вариантах: сером Luna Grey и зеленом Seafoam Green. Новинка доступна в двух конфигурациях памяти: 4 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Первый вариант стоит 17 990 индийских рупий, а второй — 19 990 индийских рупий. Покупатели также получают 1 год защиты от случайных повреждений и 1 год гарантийной поддержки.