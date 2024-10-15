Тренды: Аналитика МТС - сохраняется тренд на рост объемов продаж планшетов в России

MForum.ru
15.10.2024,
Тренд на рост рынка планшетов в России, который отмечался еще летом подтверждают данные МТС за первые 9 месяцев 2024 года. По данным компании, было продано 2 млн устройств на сумму 41,5 млрд руб, что на 32% больше в штуках и на 31% больше в деньгах, чем годом ранее за тот же период.
Российских брендов в топ-5 по-прежнему не встретишь. Основной тренд – на лидерство в объемах продаж в штуках продукции китайских производителей, причем интерес к китайским аннеймам заметно снизился. Первые два места в топ-5 занимают Xiaomi (15%) и Huawei (14%). Лидер прошлого года, Samsung, опустился до 3-го места (10%), все остальные китайцы заняли 9%, Apple все еще остается в топ-5, но на последнем месте с долей 7%.
Что не помешало американской компании забрать максимум в деньгах сегмента (21%). На втором месте по показателю «продажи в деньгах» – Xiaomi (18%), на третьем – Samsung (15%), на четвертом – Huawei (14%). «Малоизвестные китайцы» поделили 4%. Из топ-5 исчезла компания Lenovo.
Стоит отметить высокую долю категории «Прочие» - 45% для продаж в штуках и 28% - в деньгах. Соотношение этих долей говорит, что речь идет прежде всего о бюджетных моделях. Где-то в этих цифрах запрятана и российская продукция.
Самой популярной моделью планшетов по продажам в штуках стал Xiaomi PAD SE 11 256/8GB, больше всего денег принесла торговцам модель Apple iPad 64 ГБ (2021 года).
Наибольший рост продаж в штуках (+53%) продемонстрировал сегмент планшетов 30-40 тыс. рублей. Доля сегмента составляет 7% от всех продаж на рынке. За отчетный период, продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегментов 50-60 тыс. рублей и планшетов стоимостью от 80 до 100 тыс. рублей. Одним из главных трендов на рынке стало активное внедрение технологий AI в различные модели планшетов. Производители стали предлагать функции голосовых помощников, расширенные возможности для работы с фото, звуком или текстом, интеллектуальные системы обучения, которые адаптируются под предпочтения пользователей. Они позволяют более эффективно управлять задачами, создавать и просматривать контент, а также обеспечивать быструю и надежную работу устройства.
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теги: аналитика МТС рынок планшетов тренды
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