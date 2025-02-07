Планшеты: Аналитики МТС – продажи планшетов в России в 2024 году поставили рекорд

07.02.2025, MForum.ru

МТС оценивает объем продаж планшетов на российском рынке в 2024 году в 3 млн штук (+23% гг) на общую сумму в 61,7 млрд руб. (+24% гг).

За этим ростом стоит ряд факторов:

Появляются все более мощные и функциональные планшеты, что расширяет потенциал их применения.

В 2024 году практически все производители обновили свои линейки, включая и бюджетный сегмент.

Потребители чаще стали покупать планшет того же бренда, что и смартфон – своего рода экосистемность.

Лидером продаж стал бренд Xiaomi, поднявшийся с 4 места и увеличивший свою долю на рынке с 11% до 15% в штуках. В деньгах традиционно лидирует бренд Apple, который занимает 21%.

Глядя на эти данные, можно отметить рост потребления планшетов при относительно стабильном среднем чеке – порядка 20 тысяч рублей за планшет (при этом разброс цен между самыми дешевыми изделиями и самыми дорогими год от года растет).

Также следует признать, что выигрышно смотрится категория «другие», растущая год от года, как в штуках, так и в деньгах. Эта категория создает немалые проблемы для известных брендов, уменьшая их суммарную долю и понуждая к жесткой конкуренции друг с другом.

Любопытно, что российские изделия потеряли часть рынка в штуках, но стали совокупно заметны на радарах в деньгах.

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теги: планшеты розница рынок планшетов аналитика МТС

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