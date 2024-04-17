Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч

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Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч

17.04.2024, MForum.ru

Впрочем, только Motorola Edge 50 Pro и Edge 50 Ultra, серия Edge 50 не ограничивается. Третье устройство серии – Edge 50 Fusion – позиционируется как «сбалансированное» предложение.

Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч

Motorola Edge 50 Fusion оснащен изогнутым 6,7-дюймовым POLED-дисплеем разрешением FHD+. Edge 50 Fusion, продаваемые в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, оснащены дисплеем с частотой обновления 144 Гц и чипсетом Snapdragon 7s Gen 2, а модель для Латинской Америки получает панель с частотой 120 Гц и SoC Snapdragon 6 Gen 1

Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч

Обе версии получили до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки TurboPower мощностью 68 Вт. Класс защиты от влаги и пыли – IP68.

На задней панели расположена двойная камера с основным сенсором LYT-700C (разрешение 50 МП, диафрагмой f/1,88, пиксели 1,0 мкм и оптическая стабилизация изображения). Вспомогательный сенсор представляет собой сверхширокоугольную камеру разрешением 13 МП, также выполняющую функцию макрокамеры. В круглом вырезе экрана размещен 32 Мп сенсор для сэлфи. Дисплей камера новинки сертифицированны Pantone.

Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч

Edge 50 Fusion работает под управлением Android 14 с оболочкой Motorola Hello UX поверх него. Эта последняя версия пользовательского оформления Android от Moto предлагает генеративный искусственный интеллект для создания индивидуальных обоев и Motorola Smart Connect для плавной интеграции и обеспечения непрерывности работы с ПК Lenovo. Другие ИИ-функции включают в себя Moto AI, который может регулировать выдержку в приложении камеры, отслеживать автофокусировку и оптимизировать светлые участки, тени и цвета на ваших фотографиях.

Motorola Edge 50 Fusion доступен в цветах Forest Blue, Hot Pink и Marshmallow Blue. Цены в Европе начнутся с 349 евро.

Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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