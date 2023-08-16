Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC

MForum.ru
16.08.2023,
Принадлежащий китайкой компании Lenovo, бренд готовится к выпуску новых смартфонов серии G, включая Moto G54 и Moto G84. После нескольких утечек о его спецификациях и дизайне Motorola Moto G54 5G, этот смартфон был замечен в базах данных американского регулятора FCC.
В FCC появилось устройство модели XT-2343-1 под кодовым названием «Cancun 5G» с поддержкой NFC и возможностью подключения 5G (диапазоны n2, n5, n7, n26, n66 и n78). Также документы свидетельствуют о наличии адаптера для зарядки TurboPower Wall MC-202L мощностью 20 Вт и аккумулятора PC50 емкостью 5640 мАч.
В части прочих спецификаций недавние утечки указывают на наличие 6,5-дюймового дисплея разрешением FHD+ с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Moto G54 5G будет оснащен 50-мегапиксельной камерой с OIS и 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи. Объем ОЗУ составит 8 ГБ, встроенной памяти – 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт памяти microSD объемом до 1 ТБ.
Новинка будет работать под управлением Android 13 из коробки. Также ожидаются боковой датчик отпечатков пальцев, функции Dolby Atmos и Moto Spatial Sound. Кроме того, в отчете упомянута водоотталкивающая сертификация конструкции.
Другая утечка подтвердила наличие дисплея с круглым вырезом и двойной камеры на задней панели. Кнопка питания и качельки регулировки громкости находятся на правой стороне устройства, а слот для SIM-карты — на левом краю.
Moto G54 5G будет доступен в четырех цветовых вариантах: Ambrosia, Ballad Blue, Coronet Blue и Outer Space. Информации о дате запуска устройства и остальных подробностей пока нет.
© Антон Печеровый,
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