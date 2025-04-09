Анонсы: Moto G Stylus (2025) представлен официально

09.04.2025, MForum.ru

Motorola представила еще одно устройство со стилусом – Moto G Stylus 2025 модельного года.

Новый Moto G Stylus может похвастаться 6,7-дюймовым pOLED-экраном разрешением 1220p с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony Lytia LYT-700C с оптической стабилизацией изображения, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с возможностью макросъемки и 32-мегапиксельной камерой для селфи.

Moto G Stylus (2025) оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон базируется на Snapdragon 6 Gen 3 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. В программной части Moto G Stylus (2025) работает под управлением Android 15 из коробки. Также новинка получила сертификат MIL-STD-810H по прочности и сертификат IP68 по защите от пыли и воды.

Moto G Stylus (2025) будет стоить 399,99 долларов. Он будет предлагаться в двух «экспертно подобранных цветах от Pantone» — Gibraltar Sea и Surf the Web, оба с отделкой из искусственной кожи. Новинка станет доступен в США на Amazon, Best Buy и в интернет-магазине Motorola 17 апреля, с «последующей доступностью у дополнительных национальных розничных продавцов в ближайшие месяцы». В Канаде устройство появится 13 мая.