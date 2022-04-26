Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально

26.04.2022, MForum.ru

В США состоялся анонс смартфонов Moto G 5G и G Stylus 5G. Новинки представляют собой устройства среднего класса, при этом в активе последней есть поддержка цифрового пера.

Набор спецификаций Moto G Stylus 5G включает в себя 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп Samsung JN1 с OIS, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп датчик глубины), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч, причем мощность зарядки всего 10 Вт. Цена Moto G Stylus 5G - $499.

Moto G 5G заметно скромнее. В активе этого смартфона присутствуют 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек, чипсет MediaTek Dimensity 700, 6 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 2 Мп макро и датчик глубины), 13 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Цена пока не объявлена. Обе новинки будут продаваться только в США.