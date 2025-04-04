Слухи: Раскрыт дизайн Motorola Razr 60 и Razr 60 Ultra

MForum.ru
04.04.2025,
В ближайшее время компания Motorola может анонсировать смартфоны Razr 60 и Razr 60 Ultra. Ранее эти обе новинки появились на TENAA, где были раскрыты их основные характеристики, а просочившиеся промоматериалы подтвердили чипсет Snapdragon 8 Elite.
Новая утечка показала подробности дизайна обоих складных смартфонов и подтвердила цветовую гамму моделей.
Клавиша регулировки громкости и кнопка питания Razr 60 Ultra, которая также является сканером отпечатков пальцев, находятся на правой стороне. Однако, похоже, на левой стороне есть новая кнопка, но ее функция не раскрывается. Она может быть предназначена для помощника Moto AI, но с возможностью перепрограммировать для других приложений.
В остальном дизайн Razr 60 Ultra совпадает с предшественником. Экран крышки охватывает две камеры. Складная панель основного экрана, похоже, представляет собой 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей. Ожидается, что Motorola Razr 60, а также Razr 60 Ultra получат 18 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ памяти, а Ultra даже сертифицирован с 2 ТБ. Емкость аккумуляторов вырастет до 4500 мАч.
Razr 60 Ultra будет оснащен топовым чипом Qualcomm, а Razr 60 будет работать на менее мощном Dimensity 7400X. Кроме того, базовый Razr 60 получит меньший экран на крышке, не охватывающий всю ее поверхность.
Motorola, скорее всего, выпустит Razr 60 в США под названием Razr 2025, а Razr 60 Ultra будет назван Razr+ 2025. Информации о дате официального анонса пока нет.
© Антон Печеровый,
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