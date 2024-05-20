Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra

20.05.2024, MForum.ru

Благодаря многочисленным утечкам спецификаций есть довольно хорошее представление о том, какое оборудование следует ожидать от будущей пары Rarz 50. Благодаря @evlekas также есть подробные официальные рендеры обоих телефонов.

Базовая модель Motorola Razr 50 (на ряде рынков выйдет как Moto Razr 2024) получит существенное обновление дизайна по сравнению с предшественником. В частности внимания заслуживает кожаная отделка задней части, которая придает устройству более премиальный вид. Также бросается в глаза большой внешний POLED-дисплей, диагональ которого теперь составляет 3,63 дюйма.

Внутренний дисплей 6,9-дюймовый POLED с разрешением 1080x2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Фоточасть будет включать в себя основную камеру 50 МП, сверхширокоугольную 13 МП и селфи-камеру 13 МП.

В части «железа» ожидается чипсет MediaTek Dimensity 7300X 5G, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составит 4200 мАч. Вес телефона 188 грамм, габаритные размеры 171 х 74 х 7,2 мм в разложенном виде. Вероятная цена – 899 евро.

Более премиальный Razr 50 Ultra (он же Moto Razr+ 2024) получил более крупный 4-дюймовый OLED-дисплей, а также премиальную сборку с кожаной спинкой. Варианты цвета включают зеленый, персиковый и синий.

Разрешение и диагональ внутреннего дисплея аналогичны базовой модели (6,9 дюйма, 1080 x 2640 пикселей), однако эта панель pOLED будет обеспечивать частоту обновления 165 Гц. Фоточасть будет включать две 50 Мп камеры (основная и телефото с двукратным зумом), а также 32 Мп модуль для сэлфи.

Razr 50 Ultra, скорее всего, будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а также 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Вероятно, будет вариант и с 512 ГБ встроенной памяти. Ожидаемая емкость аккумулятора 4000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Другие функции включают защиту от влаги по классу IPX8, пользовательский интерфейс Hello на базе Android 14, дополненный инструментами захвата и редактирования фотографий и видео на базе искусственного интеллекта. Возможная цена 999 долларов США за версию 12/256 Гб. Начало продаж обоих моделей ожидается в июне.