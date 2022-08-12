Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen

12.08.2022, MForum.ru

Второй значимой новинкой от Motorola стал смартфон Razr 2022 призванный составить серьезную конкуренцию Samsung Galaxy Z Flip 4, анонсированному накануне.

Внешний и внутренний экраны Motorola Razr 2022 выполнены по технологии AMOLED, причем размер внешнего дисплея составляет солидные 2,7 дюйма и при разрешении 800х573 точек. Частота обновления – 60 Гц. Внутренний экран – 6,7 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек и частоте обновления 144 Гц.

Аппаратная платформа Motorola Razr 2022 включает в себя чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Также нашлось место для стереодинамиков.

Тыловая камера Motorola Razr 2022 представлена связкой 50 Мп сенсора OmniVision OV50A с 13 Мп сенсором с широкоугольной оптикой (угол захвата – 121 градус). Фронтальная камера – 32 Мп.

В программной части речь идет об Android 12 с оболочкой MYUI 4.0, адаптирующей систему под сценарий использования двух экранов. Цена Motorola Razr 2022 составит 5999 юаней за версию со 128 Гб встроенной памяти и 6499 юаней за вариант с 256 Гб накопителя.