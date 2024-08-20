Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом

20.08.2024, MForum.ru

Tecno готовится выпустить складные модели Phantom V Fold2 и V Flip2. Перед официальным релизом новинки стали доступны для предварительного заказа в западноафриканской стране Гана, что раскрыло их дизайн.

Tecno Phantom V Fold2 получил массивный прямоугольный островок камеры на задней панели, похожий на Xiaomi Mix Fold 4. Можно разглядеть этикетку 50 МП рядом с тройной камерой. Таким образом, по крайней мере, основная камера получит такой датчик.

Tecno V Flip2 также получит более простой дизайн с большим прямоугольным экраном на задней панели по сравнению с круглым экраном на первом V Flip. Из снимков не ясно, будет ли экран охватывать линзы, как это сделала Motorola со своими телефонами Razr.

Tecno выложила телефоны для предварительного заказа, не раскрывая никаких спецификаций. Предварительные заказы доступны до 24 августа, таким образом анонс можно ожидать в самое ближайшее время