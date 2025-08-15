Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч

MForum.ru
15.08.2025,
Компания Tecno анонсировала новинку серии Spark - смартфон Spark Go 5G. Относительно Spark Go 2, в списке улучшений оказались увеличенный дисплей диагональю 6,74 дюйма, чипсет Dimensity 6400, обновленная основная камера на 50 Мп и аккумулятор емкостью 6000 мАч.
Tecno Spark Go 5G оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение HD+, частота обновления 120 Гц) с вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Устройство поддерживает Tecno Dynamic Port для отображения уведомлений в области фронтальной камеры.
Сзади Tecno Spark Go 5G оснащен вытянутым блоком камер, в котором размещена единственная камера 50 МП. Есть дополнительный «глазок», но в нем нет никакого оборудования.
Основа аппаратной части Tecno Spark Go 5G – Dimensity 6400 дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных, которые можно расширить с помощью слота для карт microSD. Телефон оснащен защитой от пыли и влаги по стандарту IP64. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.
В программной части Tecno Spark Go 5G работает под управлением HiOS 15 поверх Android 15 и поставляется с помощником Ella AI от Tecno.
Tecno Spark Go 5G можно приобрести трех цветах: Ink Black (чернильно-черном), Sky Blue (небесно-голубом) и Turquoise Green (бирюзово-зеленом). Цены в Индии начинаются от 9 999 индийских рупий (114 долларов). Начало продаж на Flipkart запланировано на 21 августа.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru