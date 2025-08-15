Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч

15.08.2025, MForum.ru

Компания Tecno анонсировала новинку серии Spark - смартфон Spark Go 5G. Относительно Spark Go 2, в списке улучшений оказались увеличенный дисплей диагональю 6,74 дюйма, чипсет Dimensity 6400, обновленная основная камера на 50 Мп и аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Tecno Spark Go 5G оснащен 6,74-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение HD+, частота обновления 120 Гц) с вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Устройство поддерживает Tecno Dynamic Port для отображения уведомлений в области фронтальной камеры.

Сзади Tecno Spark Go 5G оснащен вытянутым блоком камер, в котором размещена единственная камера 50 МП. Есть дополнительный «глазок», но в нем нет никакого оборудования.

Основа аппаратной части Tecno Spark Go 5G – Dimensity 6400 дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных, которые можно расширить с помощью слота для карт microSD. Телефон оснащен защитой от пыли и влаги по стандарту IP64. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 18 Вт.

В программной части Tecno Spark Go 5G работает под управлением HiOS 15 поверх Android 15 и поставляется с помощником Ella AI от Tecno.

Tecno Spark Go 5G можно приобрести трех цветах: Ink Black (чернильно-черном), Sky Blue (небесно-голубом) и Turquoise Green (бирюзово-зеленом). Цены в Индии начинаются от 9 999 индийских рупий (114 долларов). Начало продаж на Flipkart запланировано на 21 августа.