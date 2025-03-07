Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G

MForum.ru
07.03.2025,
На MWC 2025 компания Tecno представила четыре смартфона серии Camon 40. Новинки ориентированы на премиальные возможности фотосъемки, оснащены большим сенсором разрешением 50 Мп с поддержкой OIS
Tecno Camon 40 — самый базовый представитель серии с 6,78-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц.
Основа аппаратной части – чипсет Helio G100 от MediaTek. Объем ОЗУ – 8 Гб. Встронная памяти -128 или 256 Гб.
Camon 40 оснащен основной камерой OIS 50 МП на задней панели, которую дополняют сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП и еще один вспомогательный сенсор, вероятно, датчик глубины. Фронтальная камера – 32 МП с фиксированным фокусом.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт по проводу. Доступные цвета: черный, белый и две версии изумрудно-зеленого.
Tecno Camon 40 Pro представляет собой копию Camon 40, но фронтальная камера улучшена до 50-мегапиксельного датчика и возможностей автофокусировки. Он доступен только с 256 ГБ памяти, варианты цветов аналогичны.
Tecno Camon 40 Pro 5G — представляет собой Camon 40 Pro с другим процессором — Dimensity 7300 5G, что обеспечивает подключение 5G-сетей и частоту обновления дисплея 144 Гц. В дополнение к версии 8 ГБ/256 ГБ, Camon 40 Pro 5G также доступен в варианте 12 ГБ/256 ГБ.
Самая продвинутая версия — Tecno Camon 40 Premier 5G. Эта модель оснащена 6,67-дюймовым 1260p 144 Гц премиум-дисплеем, мощным процессором Dimensity 8350 5G AI и аккумулятором емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт.
Отличается и набор камер: 50-мегапиксельная основная камера OIS, 50-мегапиксельная 3-кратная телефотокамера и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная. Фронтальная камера – 50-мегапиксельная камера с автофокусом.
Camon 40 Premier 5G доступен с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, цветовая гамма модели – черный и изумрудно-зеленый цвета.
Все четыре телефона оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и работают на ОС Android 15. Цены и доступность будут объявлены в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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