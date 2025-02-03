Слухи: Новая серия Pova на подходе

03.02.2025, MForum.ru

Tecno начала тизерить новый смартфон серии Pova, намекая на яркий дизайн, который может переопределить эстетику бренда. Хотя точное название модели остается неизвестным, первые тизеры указывают на новое смелое направление для линейки.

На тизерных изображениях показан телефон с характерным треугольным модулем камеры на задней панели, интегрированным со светодиодной подсветкой для футуристического оттенка. Tecno не раскрыла официальное название, но, учитывая эволюцию дизайна, предполагается, что новинка будет частью серии Pova 7.

Модуль камеры строенный, тизер подчеркивает квадратную рамку с закругленными краями, обеспечивающую удобный захват. Однако подробности о дизайне передней панели и внутренних характеристиках пока остаются в тайне.

Напомню, серия Pova 6 от Tecno принесла значительные улучшения дизайна, а Pova 6 Pro оснащена интерфейсом Arc, системой светодиодной подсветки RGB, которая повысила ее игровую привлекательность. Серия также оснащена достойным оборудованием, включая дисплеи с высокой частотой обновления и емкие батареи, что делает ее надежным выбором для пользователей, ориентированных на производительность. Линейка Pova 6 продемонстрировала фокус Tecno на сочетании игровой эстетики с повседневным использованием. Серия Pova 6 включала несколько моделей, таких как Pova 6, Pova 6 Neo, Pova 6 Neo 5G и Pova 6 Pro.

Похоже, серия Pova 7 не будет иметь устройства с брендом «Neo». По слухам в нее войдут Pova 7 (номер модели LJ6), Pova 7 5G (LJ7), Pova 7 Pro 5G (LJ8), Pova 7 Curve 5G (LJ8k) и Pova 7 Pro+ 5G (LJ9).

Впрочем, Tecno еще официально не подтвердила полную линейку, но с появлением тизеров вскоре ожидается больше подробностей о предстоящем телефоне Pova, включая его функции и сроки запуска. Скорее всего, новый телефон серии Pova 7 может дебютировать в Индии в ближайшие несколько дней.