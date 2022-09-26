Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально

26.09.2022, MForum.ru

В Индии состоялся анонс смартфона Tecno Pova Neo 5G. Новинка представляет собой смартфон с емким аккумулятором, ориентированный на любителей мобильных игр. Впрочем, в части дизайна это вполне классический смартфон.

Спецификации Tecno Pova Neo 5G включают в себя 6,8-дюймовый дисплей разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и частой опроса сенсора 240 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 810, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (плюс слот microSD до 1 Тб), сдвоенной тыловой камерой (50+2 Мп), 8 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена новинки на индийском рынке – 15 499 рупий, информации о глобальном релизе пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru