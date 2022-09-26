MForum.ru
26.09.2022,
В Индии состоялся анонс смартфона Tecno Pova Neo 5G. Новинка представляет собой смартфон с емким аккумулятором, ориентированный на любителей мобильных игр. Впрочем, в части дизайна это вполне классический смартфон.
Спецификации Tecno Pova Neo 5G включают в себя 6,8-дюймовый дисплей разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и частой опроса сенсора 240 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 810, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (плюс слот microSD до 1 Тб), сдвоенной тыловой камерой (50+2 Мп), 8 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена новинки на индийском рынке – 15 499 рупий, информации о глобальном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Анонс Xiaomi Civi 2 состоится 27 сентября / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 Lite 5G с 64 Мп камерой и Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ c 1" сенсором камеры представят в декабре / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Изображения складного смартфона Vivo X Fold+ появились в сети / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: POCO M5s появился в России / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate базируются на чипах MediaTek / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Moto E22 и E22i представлены официально / MForum.ru
16.09. Анонсы: Представлен Honor X40 со «звёздным кольцом полнолуния» / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Представлен раскладной смартфон Vertu Ayxta Fold 3 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo V25 с 50 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи OPPO Reno 7 / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: В Индии Realme C30s оценили в 7499 рупий / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: Amazon Kindle 2022 – дисплей 300ppi, 16 Гб памяти и до 6 недель автономности / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z6 Lite 5G оценен в 13 499 рупий / MForum.ru
13.09. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности об iQOO 11 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Слухи: Готовится анонс Huawei Nova 10z / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y22 – версия с Helio G85 для Индонезии / MForum.ru