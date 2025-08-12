Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу

Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу

12.08.2025

Компания Tecno готовится представить следующий планшет. Возможное имя новинки MegaPad Pro, а утечки уже раскрыли некоторые подробности, включая основные характеристики и изображения.

Tecno MegaPad может быть оснащен 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и соотношением сторон экрана к корпусу 86%. Тыловая камера размещена на квадратном островке. Купить новинку можно будет в двух цветах — сером и фиолетовом. Толщина металлического корпуса новинки составит 7 мм, вес устройства 550 г.

В Tecno MegaPad также встроен интеллектуальный ассистент на базе искусственного интеллекта, который может работать в режиме многозадачности, быстро выводить предложения на экран и выполнять переводы. Также есть специальная кнопка быстрого доступа с помощью искусственного интеллекта для мгновенного доступа к голосовому ассистенту ELLA.

Планшет поддерживает цифровое перо MEGA Pencil от Tecno. Оно обеспечивает 4096 уровней нажатия, малую задержку и функцию ластика. С его помощью можно рисовать, писать, добавлять комментарии, преобразовывать эскизы в изображения с помощью искусственного интеллекта или выполнять быстрый поиск с помощью жестов.

За автономность Tecno MegaPad отвечает аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Согласно утечке, новинка будет поддерживать карты microSD. Однако информации о процессоре и конфигурациях памяти в утечке не приводится.

Зато сообщается о четырех динамиках с поддержкой звука Dolby Atmos, что обеспечивает более насыщенное и захватывающее звучание при просмотре фильмов, играх и звонках.

Согласно утечке, устройство может продаваться по цене от 18 000 до 22 000 рупий в Индии или от 200 до 250 долларов в Европе. О сроках запуска пока ничего не известно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

