Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC

14.02.2025, MForum.ru

Бренд Tecno будет присутствовать на MWC 2025, а основной темой его презентации станут технологии в области искусственного интеллекта под девизом «Создание будущего ИИ». Также компания представит несколько новых продуктов, которые пока не называет.

Но, судя по тизеру, речь идет о четырех телефонах, ноутбуке (вероятно, новая модель Megabook) и двух парах очков. Причем, это просто очки, а «очки ИИ». Таким образом, речь может идти об очках со встроенными дисплеями и микрофонами, дающими постоянный доступ к помощникам ИИ.

Напомню, в портфолио компании уже присутствуют очки дополненной реальности. К примеру, Tecno Pocket Go — это игровое устройство на базе Windows, имеющее форму контроллера, а вместо экрана оно использует пару очков дополненной реальности. В Windows уже встроен ИИ (Microsoft продолжает продвигать Copilot), но неясно, как это влияет на ИИ-технологии Tecno.

Большинство телефонов, показанных на тизере, должны стать новыми моделями Camon, популярной линейкой доступных и высококлассных устройств Tecno. Также есть вероятность, что компания также продемонстрирует свои новейшие складные устройства Phantom V Fold2 и Phantom V Flip2.

Кроме того, Tecno намекает, что представит свою концепцию тройного складывания Phantom Ultimate 2. Однако это пока не подтверждено, и неясно, что Tecno хочет сделать с этим дизайном: просто показать его или превратить в реальный продукт.