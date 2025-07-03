Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

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Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

03.07.2025, MForurm.ru

Компания Tecno представила три модели серии Spark 40. Относительно базовой модели Spark 40, Spark 40 Pro и Spark 40 Pro+ предлагают дисплеи с более высоким разрешением и более быстрые чипсеты. Все новинки получили защиту от проникновения посторонних предметов по стандарту IP64.

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

Spark 40 Pro+ представляет собой смартфон оснащенный чипсетом MediaTek Helio G200, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных. Новинка оснащена 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 1220p + с частотой обновления 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, а в вырезе экрана разместилась 13-мегапиксельная камера для селфи.

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

На задней панели Spark 40 Pro+ установлена 50-мегапиксельная основная камера и дополнительный датчик, название которого не указано. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт, беспроводной - 30 Вт и обратной беспроводной зарядкой мощностью 5 Вт.

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

Программное обеспечение – HiOS 15.1 на базе Android 15. Телефон также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP64.Spark 40 Pro+ поставляется в цветах Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium и Tundra Green. В Уганде устройство продается по цене 769 000 шиллингов (214 долларов США) и уже доступно для предзаказа.

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

Spark 40 Pro оснащен плоским 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с тем же разрешением 1220p + и частотой обновления 144 Гц, что и модель Pro+. Он базируется на чипсете Helio G100, дополненном 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных.

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

Остальные характеристики соответствуют Spark 40 Pro+ , включая 50-мегапиксельную основную и 13 Мп фронтальные камеры. За автономность отвечает АКБ емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт. Spark 40 Pro поставляется в цветах Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue и Bamboo Green. В Уганде, где открытые продажи стартуют 7 июля, он продается по цене 679 000 шиллингов (189 долларов).

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

Spark 40 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ c частотой обновления 120 Гц. Также он оснащен фронтальной камерой 8 МП и тыловой камерой разрешением 50 Мп. Основа аппаратной части – чипсет Helio G81, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенного хранилища. За программную часть HiOS 15.1 на базе Android 15, а аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

Spark 40 выпускается в цветах Ink Black, Titanium Grey, Veil White и Mirage Blue. Цена - 479 000 шиллингов (133 доллара США).

Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

© Антон Печеровый, MForurm.ru , по информации gsmarena.com

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