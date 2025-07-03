Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40

MForum.ru
03.07.2025,
Компания Tecno представила три модели серии Spark 40. Относительно базовой модели Spark 40, Spark 40 Pro и Spark 40 Pro+ предлагают дисплеи с более высоким разрешением и более быстрые чипсеты. Все новинки получили защиту от проникновения посторонних предметов по стандарту IP64.
Spark 40 Pro+ представляет собой смартфон оснащенный чипсетом MediaTek Helio G200, который дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных. Новинка оснащена 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 1220p + с частотой обновления 144 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, а в вырезе экрана разместилась 13-мегапиксельная камера для селфи.
На задней панели Spark 40 Pro+ установлена 50-мегапиксельная основная камера и дополнительный датчик, название которого не указано. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт, беспроводной - 30 Вт и обратной беспроводной зарядкой мощностью 5 Вт.
Программное обеспечение – HiOS 15.1 на базе Android 15. Телефон также обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP64.Spark 40 Pro+ поставляется в цветах Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium и Tundra Green. В Уганде устройство продается по цене 769 000 шиллингов (214 долларов США) и уже доступно для предзаказа.
Spark 40 Pro оснащен плоским 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED с тем же разрешением 1220p + и частотой обновления 144 Гц, что и модель Pro+. Он базируется на чипсете Helio G100, дополненном 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных.
Остальные характеристики соответствуют Spark 40 Pro+ , включая 50-мегапиксельную основную и 13 Мп фронтальные камеры. За автономность отвечает АКБ емкостью 5200 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт. Spark 40 Pro поставляется в цветах Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue и Bamboo Green. В Уганде, где открытые продажи стартуют 7 июля, он продается по цене 679 000 шиллингов (189 долларов).
Spark 40 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ c частотой обновления 120 Гц. Также он оснащен фронтальной камерой 8 МП и тыловой камерой разрешением 50 Мп. Основа аппаратной части – чипсет Helio G81, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенного хранилища. За программную часть HiOS 15.1 на базе Android 15, а аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.
Spark 40 выпускается в цветах Ink Black, Titanium Grey, Veil White и Mirage Blue. Цена - 479 000 шиллингов (133 доллара США).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Новая серия Pova на подходе / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Tecno работает над серией смартфонов Camon 40 / MForum.ru
28.12. [Новости компаний] VoWiFi: ВымпелКом сообщает о росте количества пользователей VoWiFi среди абонентов / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru