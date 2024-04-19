Анонсы: Tecno Camon 30 Premier 5G представлен официально

MForum.ru
19.04.2024,
Tecno продемонстрировала Camon 30 Premier 5G на выставке MWC 2024, подробно описав свою систему обработки изображений, но опустив большую часть других подробностей о смартфоне. Теперь эта информация официально раскрыта.
Tecno Camon 30 Premier оснащен 6,77-дюймовой OLED-панелью LTPO, впервые среди нескладных смартфонов этой марки. Основа аппаратной платформы – процессор Dimensity 8200 Ultra. Из коробки новинка работает под управлением Android 14. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт, аналогично другим устройствам Camon 30 и дуэту Pova 6.Фоточасть Camon 30 Premier включает в себя четыре камеры разрешение 50 Мп — одна на передней панели и три на задней (широкоугольный, сверхшироугольный, теле- фото).
Camon 30 Premier поступит в продажу в начале мая и постепенно появится на большинстве более чем 70 мировых рынков Tecno. Цена пока не объявлена, компания лишь сообщила, что она будет отличаться на разных рынках.
© Антон Печеровый,
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