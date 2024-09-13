Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально

MForum.ru
13.09.2024,
В апреле этого года Tecno представила Pova 6 Neo, 4G-смартфон с большой батареей. Теперь компания выпускает 5G-версию устройства, с тем же именем, но с совершенно иными спецификациями.
Tecno Pova 6 Neo 5G базируется на Dimensity 6300, дополненном 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.2). Причем, 5G-версия получила слот для карт microSD, которого не было у 4G-версии.
Следующее отличие – 108 Мп основной сенсор тыловой камеры. Модель сенсора не раскрывается, но сообщается о поддержке 3-кратного оптического увеличения. Напомню, в 4G-версии использовался 50 Мп сенсор.
Кроме того, диагональ экрана Pova 6 Neo 5G составляет 6,7 дюйма при разрешении HD+, тогда как 4G-версия оснащалась 6,78-дюймовым дисплеем разрешением FHD+. Технология экрана в обоих случаях IPS, частота обновления 120 Гц.
Большой аккумулятор емкостью 7000 мАч, который отличает модель 4G, исчез, как и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Вместо этого Pova 6 Neo 5G получил обычную батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. С другой стороны, есть минимальная защита от пыли и воды с рейтингом IP54.
Зато сохранилась поддержка NFC и стереодинамики. Кроме того, в 5G-версии производитель предлагает все привычные функции искусственного интеллекта, от удаления нежелательных людей и объектов с фотографий до создания изображений с нуля.
Tecno Pova 6 Neo 5G поступит в продажу в Индии 14 сентября (в субботу) и будет доступен на Amazon и в розничных магазинах. Цветовая гамма модели включает в себя 3 цвета: Azure Sky, Midnight Shadow и Aurora Cloud. Версия Tecno Pova 6 Neo 5G с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценена в 12 000 индийских рупий, вариант 8/256 лишь немного дороже – 13 000 рупий.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
08.08. [Новинки] Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M05 представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Утечка рендеров Samsung Galaxy M55s 5G демонстрирует уникальный дизайн / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Умные часы Honor Watch 5 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены чипом A18 Pro с улучшенной на 20% «устойчивой» производительностью / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 и 16 Plus с функциями искусственного интеллекта представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Компоненты: Apple представляет чипсеты A18 и A18 Pro / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2 / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y300 Pro анонсирован в Китае с SD6 Gen 1 и 6,77-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50 дебютирует с Dimensity 6300 и 48-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Acer Iconia X12 на базе MediaTek Helio G99 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Компактный и мощный смартфон Moto S50 представлен в Китае / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 будет использовать только чипы Snapdragon, а Fold7 и Flip7 получат Exynos 2500 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 представлен в Индии / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M05 может быть анонсирован в ближайшие недели / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite представлены официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 6 Gen 3 появился на официальном сайте / MForum.ru