Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально

13.09.2024, MForum.ru

В апреле этого года Tecno представила Pova 6 Neo, 4G-смартфон с большой батареей. Теперь компания выпускает 5G-версию устройства, с тем же именем, но с совершенно иными спецификациями.

Tecno Pova 6 Neo 5G базируется на Dimensity 6300, дополненном 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.2). Причем, 5G-версия получила слот для карт microSD, которого не было у 4G-версии.

Следующее отличие – 108 Мп основной сенсор тыловой камеры. Модель сенсора не раскрывается, но сообщается о поддержке 3-кратного оптического увеличения. Напомню, в 4G-версии использовался 50 Мп сенсор.

Кроме того, диагональ экрана Pova 6 Neo 5G составляет 6,7 дюйма при разрешении HD+, тогда как 4G-версия оснащалась 6,78-дюймовым дисплеем разрешением FHD+. Технология экрана в обоих случаях IPS, частота обновления 120 Гц.

Большой аккумулятор емкостью 7000 мАч, который отличает модель 4G, исчез, как и быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Вместо этого Pova 6 Neo 5G получил обычную батарею емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт. С другой стороны, есть минимальная защита от пыли и воды с рейтингом IP54.

Зато сохранилась поддержка NFC и стереодинамики. Кроме того, в 5G-версии производитель предлагает все привычные функции искусственного интеллекта, от удаления нежелательных людей и объектов с фотографий до создания изображений с нуля.

Tecno Pova 6 Neo 5G поступит в продажу в Индии 14 сентября (в субботу) и будет доступен на Amazon и в розничных магазинах. Цветовая гамма модели включает в себя 3 цвета: Azure Sky, Midnight Shadow и Aurora Cloud. Версия Tecno Pova 6 Neo 5G с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценена в 12 000 индийских рупий, вариант 8/256 лишь немного дороже – 13 000 рупий.