Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы

29.10.2024, MForum.ru

Tecno выпустила новый бюджетный планшет MegaPad 10, разработанный для того, чтобы «охватить все необходимое для большого экрана».

Tecno MegaPad 10 базируется на чипсете MediaTek Helio G80, который часто встречается в смартфонах начального уровня. Он работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти с возможностью дальнейшего расширения через слот для карты microSD.

Дисплей представляет собой 10,1-дюймовую ЖК-панель с разрешением 800×1280 точек. Хотя он не самый четкий на рынке, экран должен обеспечивать достаточную четкость для повседневного использования. Tecno MegaPad 10 может похвастаться пиковой яркостью 450 нит, поэтому экран должен быть виден даже в умеренно ярких условиях.

Ключевым преимуществом MegaPad 10 является время работы от аккумулятора. Аккумулятор емкостью 7000 мАч обещает «долгие часы автономного использования», что подходит пользователям, которые ценят портативность и выносливость. Tecno утверждает, что поддержка быстрой зарядки 18 Вт может полностью зарядить устройство примерно за 2,5 часа.

MegaPad 10 работает под управлением операционной системы Android 14. Для фотосъемки и видеозвонков планшет оснащен 13-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Дата релиза и цены новинки пока не объявлены.