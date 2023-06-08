Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC

08.06.2023, MForum.ru

Tecno активно работает над смартфоном Tecno Pova Neo 3. Новинка уже появилась на веб-сайте Google Play Console, что раскрывает некоторые важные характеристики.

Ожидается, что Tecno Pova Neo 3 получит экран разрешением 720×1640 пикселей и плотность экрана 320 точек на дюйм. Внутри ожидается процессор MediaTek Helio G85 (графика Mali G52) в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. В программной части речь идет об операционной системе Android 13.

Напомню, Tecno Pova Neo 2 может похвастаться 6,82-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ 720 x 1640 пикселей, соотношением сторон 20,5:9 и плавной частотой обновления 90 Гц. В основе Pova Neo 2 лежит чипсет MediaTek Helio G85. Он доступен в двух вариантах оперативной памяти: 4 ГБ или 6 ГБ, а также объем памяти 64 ГБ или 128 ГБ (плюс слот для карт памяти microSD). Кроме того, Pova Neo 2 оснащен массивной батареей емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Фоточасть – 16 Мп основная камера, 2 Мп вспомогательный сенсор и 8 Мп фронтальная камера. ОС - Android 12 с пользовательским интерфейсом HiOS. Скорее всего, Tecno Pova Neo 3 переймет большинство этих характеристик.