MForum.ru
11.10.2022,
Сегодня дебютировали два новых телефона от Tecno — Pova 4 и Pova 4 Pro. Оба используют чипсет Helio G99 и аккумулятор емкостью 6000 мАч, а Pro добавляет AMOLED -экран и более быструю зарядку.
В активе Tecno Pova 4 присутствуют 6,82-дюймовый дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128 или 256 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера и 50 Мп камера на задней панели с вспомогательным сенсором разрешением 2 Мп. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Также отметим наличие поддержки NFC и Android 12 «из коробки». Tecno Pova 4 выпускается в сером Uranolith Grey и синем Fluorite Blue, а цена еще не объявлена.
Tecno Pova 4 Pro оснащен тем же чипсетом Helio G99, но имеет немного меньший 6,66-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Также до 45 Вт выросла мощность быстро зарядки. Остальные параметры идентичный оригинальной модели. Tecno предлагает Pova 4 Pro только в одном цвете — синем Fluorite Blue. Цена Tecno Pova 4 Pro установлена на уровне 26 900 батов, что составляет около 260 долларов США. Дата начала продаж пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru
11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 SE со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Simple Phone – смартфон за 400 евро без сервисов Google / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A77s на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OnePlus Nord Watch представлены официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12T и 12Т Pro – развитие флагманской линейки / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad с четырьмя динамиками представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ представят 7 октября / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V40s с 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Unisoc T618 / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A54 получит 50 Мп основную камеру / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11R представлен в Китае / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 20 и Note 12 2023 представлены официально / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru