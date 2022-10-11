Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально

11.10.2022, MForum.ru

Сегодня дебютировали два новых телефона от Tecno — Pova 4 и Pova 4 Pro. Оба используют чипсет Helio G99 и аккумулятор емкостью 6000 мАч, а Pro добавляет AMOLED -экран и более быструю зарядку.

В активе Tecno Pova 4 присутствуют 6,82-дюймовый дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128 или 256 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера и 50 Мп камера на задней панели с вспомогательным сенсором разрешением 2 Мп. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Также отметим наличие поддержки NFC и Android 12 «из коробки». Tecno Pova 4 выпускается в сером Uranolith Grey и синем Fluorite Blue, а цена еще не объявлена.

Tecno Pova 4 Pro оснащен тем же чипсетом Helio G99, но имеет немного меньший 6,66-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Также до 45 Вт выросла мощность быстро зарядки. Остальные параметры идентичный оригинальной модели. Tecno предлагает Pova 4 Pro только в одном цвете — синем Fluorite Blue. Цена Tecno Pova 4 Pro установлена на уровне 26 900 батов, что составляет около 260 долларов США. Дата начала продаж пока не объявлена.