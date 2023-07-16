Слухи: Подтверждены спецификации Tecno Pova Neo 3

MForum.ru
16.07.2023,
Появились подробности о смартфоне Tecno Pova Neo 3, причем ряд спецификаций был подтвержден производителем.
Tecno Pova Neo 3 будет базироваться на чипсете MediaTek Helio G85 и работать на фирменном пользовательском интерфейсе HIOS 13. Новинка будет оснащена 8 ГБ встроенной оперативной памяти, которую можно расширить еще на 8 ГБ виртуальной оперативной памяти. Что касается хранилища, Tecno Pova Neo 3 будет доступен в единственном варианте на 128 ГБ.
Диагональ дисплея составит 6,82 дюйма, разрешение HD+ и частота обновления 90 Гц. При этом пользователи получат доступ к яркой коллекции обоев, а устройство будет поддерживать Panther Engine 2.0 для улучшения игрового процесса. Также Tecno Pova Neo 3 порадует поддержкой Game Space 2.0 и двумя динамиками с аудиотехнологией DTS.
Варианты подключения к сетям на Tecno Pova Neo 3 будут надежными, включая UPS Ultra Power Signal для повышения уровня сигнала, стабильности и скорости передачи данных. Он также будет поддерживать Linkbooming 1.0, улучшая общее качество связи.
Tecno Pova Neo 3 сможет похвастаться основной камерой на 16 Мп с портретным режимом красоты. Ходят слухи, что также будет 2-мегапиксельный дополнительный датчик и 8-мегапиксельная селфи-камера. Питать устройство будет батарея емкостью 7000 мАч, обеспечивающая длительное использование, в том числе за счет технологий Battery Lab 3.0 и STS Secure Battery Technology.
Tecno Pova Neo 3 появится в трех цветовых вариантах: Mecha Black, Amber Gold и Hurricane Blue.
© Антон Печеровый,
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