Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта

26.03.2024, MForum.ru

Tecno представила Pova 6 Pro на мероприятии в рамках MWC 2024, проходившей в феврале текущего года. Отличительная особенность новинки – АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт. По утверждению производителя новинка станет первым в Индии телефоном с подобным аккумулятором.

По заявлению бренда, Pova 6 Pro поддерживает зарядку при экстремально низких температурах (-20°C), что обеспечивает эффективную зарядку в суровых условиях. Он обеспечивает 6-летний срок службы, при этом аккумулятор сохраняет 80 или более процентов емкости после 1600 или более зарядок. Кроме того, устройство получит корпус со степенью защиты IP53.

Tecno Pova 6 Pro оснащен 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой 120 Гц с 32-мегапиксельной фронтальной камерой в вырезе экрана и встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором. Тыловая камера включает в себя 108 Мп основной сенсор и два вспомогательных (2 и 0,08 Мп).

Основа аппаратной платформы Tecno Pova 6 Pro – чипсет MediaTek Dimensity 6080, который будут дополнять 12 ГБ оперативной памяти, 12 ГБ виртуальной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Программная часть - ОС Android 14 с оболочкой HiOS 14.

Также отметим наличие стереодинамиков и светодиодную подсветку на задней панели. В Индии цена Tecno Pova 6 Pro составит около 15 000 рупий (~ 180 долларов США). В России новинка уже доступна в продаже по цене 26 тысяч рублей.