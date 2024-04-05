Анонсы: Tecno Pova 6 и Pova 6 Neo представлены официально

MForum.ru
05.04.2024,
Анонс смартфона Tecno Pova 6 Pro состоялся на MWC 2024 и это устройство уже доступно на ряде рынков. Новый анонс от Tecno дополнил линейку Pova 6 еще двумя моделями – базовым Pova 6 и Pova 6 Neo.
Tecno Pova 6
Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми экранами FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Однако Pova 6 оснащен панелью AMOLED, тогда как Pova 6 Neo использует IPS -дисплей. Аппаратная основа обоих новинок общая – чипсет MediaTek G99 Ultimate, в программной части речь идет о HiOS 14 на базе Android 14. Также присутствует поддержка Dolby Atmos и дизайн, вдохновленный играми.
Tecno Pova 6
Однако Tecno Pova 6 получил лучшие камеры и аккумулятор емкостью 6000 мАч с зарядкой 70 Вт, тогда как Pova 6 Neo предлагает более крупный аккумулятор емкостью 7000 мАч, но с зарядкой 33 Вт.
Tecno Pova 6
Tecno Pova 6 оснащен основной камерой разрешением 108 Мп с размером пикселей 0,7 мкм и фронтальной камерой 32 Мп с двухцветной светодиодной вспышкой. Pova 6 Neo снабдили основной камерой 50 МП и фронтальной камерой 8 МП.
Tecno Pova 6 выпускается в вариантах 8/256 ГБ и 12/256 ГБ, цветовая гамма модели: зеленый Comet Green, серый Meteorite Grey и синий Interstellar Blue.
Tecno Pova 6 Neo
Pova 6 Neo будет предлагаться в версиях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ в серебристом Starry Silver, черном Comet Black и зеленом Comet Green.
Tecno Pova 6 Neo
Информации о цене и дате начала продаж пока нет.
Tecno Pova 6 Neo
© Антон Печеровый,
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