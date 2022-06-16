Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей

16.06.2022, MForum.ru

В начале этого года Tecno выпустила в Индии смартфон Tecno Pova Neo. Главной изюминкой новинки является батарея высокой емкости. И, спустя несколько месяцев после дебюта базовой модели, свет может увидеть 5G-версия.

Согласно отчету RootMyGalaxy, Tecno Pova Neo 5G появился в базе данных IMEI. Модельный номер новинки – LE6J. На рынок Индии аппарат поступит с 4 Гб ОЗУ (+5 Гб виртуального и технология оптимизации Panther Game Engine 2.0) и 64 Гб встроенной памяти. Купить его можно будет в оранжевом и синем цветах.

В технической части ecno Pova Neo 5G может похвастаться 6,9-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц и круглым вырезом под фронтальную камеру. Основой «железа» станет чипсет Mediatek Dimensity 810. Новинка будет поддерживать 6 диапазонами 5G и WiFi 6, а емкость ее аккумулятора составит 6000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Анонс Tecno Pova Neo 5G ожидается в июле-августе.