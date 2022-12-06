Анонсы: Tecno Pova 4 появится в Индии 7 декабря

MForum.ru
06.12.2022,
Смартфон Tecno Pova 4, представленный в октябре, скоро появится в Индии. Tecno еще не объявила дату запуска, но по слухам это произойдет уже завтра. Кроме того, компания подтвердила, что новинка будет продаваться через Amazon.in.
Tecno Pova 4 работает на SoC Helio G99, оснащен 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением Android 12 из коробки. В его активе присутствует 6,82-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и отверстием для 8-мегапиксельной селфи-камеры. В основной камере на задней панели используется датчик разрешением 50 МП. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч с максимальной мощностью зарядки 18 Вт. Остальные особенности Tecno Pova 4 включают стереодинамики, NFC и боковой сканер отпечатков пальцев. Цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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