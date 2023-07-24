Анонсы: Tecno Pova Neo 3 с АКБ 7000 мАч представлен официально

24.07.2023, MForum.ru

Компания Tecno представила смартфон Tecno Pova Neo 3. Новинка пришла на смену Pova Neo 2, дебютировавшему в сентябре прошлого года. По сравнению с предыдущей моделью Pova Neo 3 предлагает новый дизайн задней панели, больше оперативной памяти и свежую версию ОС.

Tecno Pova Neo 3 использует новый дизайн Turbo Mecha и выпускается в трех расцветках: черной Mecha Black, золотистой Amber Gold и синей Hurricane Blue. Новинка оснащена 6,82-дюймовой IPS-панелью разрешением HD+ 1640 x 720 пикселей, соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 90 Гц. Tecno Pova Neo 3 поставляется с предустановленной операционной системой Android 13 на базе HiOS 13.

Основа аппаратной части Pova Neo 3 – чипсет MediaTek Helio G85, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD. За длительное время автономной работы отвечает батарея емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Кнопка питания устройства также выполняет функцию сканера отпечатков пальцев.

Фоточасть Pova Neo 3 включает в себя 8-мегапиксельную фронтальную камеру со светодиодной вспышкой и сдвоенную тыловую камеру с 16-мегапиксельным основным сенсором. Так же в активе Neo 3 поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Информации о цене и сроках доступности Pova Neo 3 пока нет.