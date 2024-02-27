Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально

27.02.2024, MForum.ru

Бренд Tecno представил смартфон Pova 6, представляющий собой игровой телефон с интересным дизайном и впечатляющим набором характеристик для своей цены.

Tecno Pova 6 Pro оснащен 6-нм чипом Dimensity 6080 в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Чип представляет собой восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шестью вычислительными блоками Cortex-A55s с частотой 2,0 ГГц. За графику отвечает ускорит ель Mali-G57 MC2.

Tecno Pova 6 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Pova 6 Pro также получил емкую батарею 6000 мАч (на 1000 мАч больше, чем у его предшественника) с поддержкой зарядки быстрой зарядки мощностью 70 Вт и обратной зарядкой мощностью 10 Вт. Зарядное устройство мощностью 70 Вт входит в комплект поставки.

Задняя панель Pova 6 Pro получила полупрозрачный дизайн, который Tecno называет Dynamic-Tech Design. Под прозрачной задней панелью телефона находится точная литографическая текстура и ряд светодиодов, называемый эффектом динамического освещения. Официальные названия цветов устройства – «Серый метеорит» и «Зеленая комета».

Также сзади есть Dynamic-Eye, окружающий одну из трех линз в массиве камер, и сам эффект Dynamic-Light — светодиодная лента в форме пропеллера. Всего имеется 210 светодиодов и 9 режимов освещения со 101 пользовательским эффектом на выбор.

Фоточасть Tecno Pova 6 Pro представлена тремя модулями – основным разрешением 108 Мп и парой вспомогательных, их разрешение составляет 2 Мп. На передней панели размещена 32-мегапиксельная селфи-камера с собственной двухтональной светодиодной вспышкой.

Изначально Tecno Pova 6 Pro появится на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Индии. Другие рынки последуют позже. Ожидаемая цена запуска установлена на уровне 229 долларов США за версию 8 ГБ/256 ГБ и 269 долларов США за версию 12 ГБ/256 ГБ.