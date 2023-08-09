Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт

MForum.ru

Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт

09.08.2023, MForum.ru

Ранее в этом месяце появилась информация, что Oppo Find N3 получил сертификат поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт (по сравнению с 67 Вт у его предшественника). Теперь стали известны данные о мощности быстрой зарядки Oppo Find N3 Flip.

Слухи: Oppo Find N3 Flip получит зарядку 67 Вт

Oppo Find N3 Flip недавно был сертифицирован 3C для продажи в Китае с номером модели PHT110 (имейте в виду, что это номер модели для китайского рынка, международная модель, если появится, получит другой номер модели). Данные регулятора показали, что Find N3 Flip поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт, что является определенным шагом вперед по сравнению с 44 Вт, которую поддерживал Find N2 Flip.

Что касается внешности, представление о ней можно получить по появившемуся в июне рендеру устройства. Изображение показало дизайн, очень похожий на предшественника, включая внешний экран. Что интересно, складной смартфон Oppo, относительно конкурентов нового поколения, превратится из модели с самым большим внешним дисплеем в модель с самым маленьким внешним экраном. Напомню, в новых складных смартфонах Samsung и Motorola внешние экраны стали заметно больше.

Серьёзным отличием Find N3 Flip от предшественника станет добавление третьей камеры, предположительно, телеобъектива. Если это так, то это будет заметным преимуществом относительно конкурентов от Samsung Galaxy Z Flip5 и Motorola Razr 40 Ultra, где сенсоров всего два – основной и широкоугольный.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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