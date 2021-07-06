Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 3 будет доступнее

06.07.2021, MForum.ru

В смартфонах технология складных экранов пока не стала массовой. Однако предопосылки к этому есть. Если верить слухам, ожидаемый 11 августа Samsung Galaxy Z Flip 3 будет стоить дешевле своих предшественников.

дешевле своих предшественников. Если верить циркулирующим в сети слухам, цена версии с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти может составить $1249 (со 128 Гб встроенной памяти чуть дешевле - $1180). Самые оптимистичные прогнозы говорят о психологически важной отметке в $999. Подтвердится это или нет, мы узнаем 11 августа. Однако тренд не может не радовать. Как и то, что именно форм-фактор аналогичный Galaxy Z Flip 3 (он же используется в Motorola RAZR 5G) становится «народным» форматом складного смартфона. В части «железа» в активе Samsung Galaxy Z Flip 3 ожидаются 6,7 складной AMOLED-дисплей, внешний экран диагональю 1,9 дюйма, чипсет Snapdragon 870 (а может быть и более доступное решение), сдвоенная тыловая камера с 12 Мп сенсорами и быстрая зарядка 15 Вт.