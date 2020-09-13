Анонсы: Sharp представил 4 новых смартфона, 2 - с поддержкой 5G

MForum.ru
13.09.2020,
Обе модели аппаратов с 5G защищены от влаги и построены на базе мобильных платформ Qualcomm Snapdragon.
Sharp Aquos zero5G basic - странное упоминание basic в названии модели, учитывая, что речь идет по-сути о топовой модели под Android 10.
Для аппарата выбрана самая популярная в мире мобильная платформа - Snapdragon 765G, на ней собрано самое большое число в мире моделей смартфонов с 5G. Только взгляните на список: HTC U20 5G, LG Q92, LG Velvet 5G, Motorola Edge Lite, Motorola RAZR 5G, Nubia RedMagic 5G Lite, OnePlus Nord, OPPO Find X2 Lite, OPPO Reno 3 Pro, OPPO Reno 4,OPPO Reno 4 Pro, Samsung Galaxy A51,Samsung Galaxy A71 5G, Vivo X50 Pro, Xiaomy Redmi K30i, Xiaomy Redmi Note 9, 5G. ZTE Axon 11 5G - и это далеко не все.
Основные параметры этой платформы: 7 нм, SDM765, 8 ядер, 1 Kryo 475 Prime до 2.4 ГГц; 1 Kryo 475 Gold 2.2 ГГц; 6 Kryo 475 Sylver 1.8 ГГц и графика Adreno 620. Интегрированный модем 5G X52.
Shapr Aquos zero5G basic получил OLED-дисплей 6.4" с частотой 240Гц, 1080x2340, 403ppi и встроенным в экран считывателем отпечатков пальцев. ~83% screen-to-body. Также поддерживается аутентификация по лицу. Скорость считывания касаний - также 240 Гц.
ОЗУ 6 ГБ и флэш-память - 64 ГБ (маловато), производитель обещает также выпустить версию с 8/128 ГБ. Поддержка карт памяти до 512 ГБ.
На тыльной стороне смартфона блок из 3 камер - основная на 48 мпикс (f/1.8, 79 градусов, 26 мм), @30 к/c, широкоуголка 13.1 мпикс (f/2.4, 125 градусов, 15 мм) и телевик 8 мпикс (f/2.4) с увеличением до 3х (f/2.4, 30 градусов, 79мм). Передняя камера - 16.3 мпикс (f/2.0; 73 градуса, 29 мм) в вырезе дисплея.
Работа с любыми сетями GSM, 3G - 850, 900, 1900, 2100; LTE 2100; 1800; 900; 850; 800; 700; TDD LTE 2500; 1900. Поддержка 5G - n78; n77; n79; n257 (требует уточнения). Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n; BT 5.1; NFC; USB Type-C.
Оба аппарата защищены от пыли и влаги по IPX5,IPX8/IPX6 (IP65/IP68), иного от Sony Aquos мы и не ожидали.
Батарея Li-Ion 4050 мАч - неплохо, учитывая то, что платформа выполнена на чипе по технологии 7нм, такой батареи должно хватать для уверенной работы аппарата даже при активном его использовании в течение дня.
Размеры: 161 х 75 х 9 мм, 182 грамма
Ожидаемое время выхода: осень 2020.
Источник: corporate.jp.sharp
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Sharp Aquos Sense5G - это 5G версия другой новинки, аппарата Sense4. Впрочем, поскольку для аппарата 5G используется другая мобильная платформа, чем выбрана для Sense4, говорить о "версии" можно только с большой натяжкой.
Для аппарата Sense5G выбрали новую платформу Snapdragon 690, представленную Qualcomm в июне 2020 года. Выполненная по технологии 8нм, эта платформа использует новый модем X51 5G и RF-систему, способную работать с полосой до 100 МГц, выдавая пиковые скорости до 2.4 Гбит/c. Новая архитектура: 2 Kryo 560 2.0 ГГц и 6 ARM Cortex-A77 1.7 ГГц, графика - Adreno 619L. Платформа не умеет работать с частотами миллиметрового диапазона, но в остальном весьма современна. Вдобавок аппарат, как ожидается, будет работать под новехонькой Android 11.
Аппарат получил всего 4ГБ ОЗУ и 64 ГБ, скромно, скромно. Дисплей 5.8" (1080p+, IGZO 2280 х 1080, со сниженным энергопотреблением). Считыватель отпечатков - под экраном, что за привет из прошлого?
Wi-Fi 802.11 ac/a/b//n; BT 5.1; NFC.
Блок тыльных камер: 12 мпикс (f/2.0, 83 градуса, 24 мм) основная, 12 мпикс (121") широкоугольная, 8 мпикс, 121 градус, f/2.4, 18 мм; телефото f2.4; 45 градусов, 53мм. Фронталка - 8 мпикс, f/2.0, 78 градусов, 26 мм. Батарея - 4570 мАч, такой батареи должно хватать для уверенной работы аппарата даже при активном его использовании в течение дня. В частности, заявляется, что аккумулятора хватает на 12 часов проигрывания видео.
Защита: IPX5,IPX8/IPX6 (IP65/IP68).
Размеры: 148 х 71 х 8.9 мм
Ожидаемое время выхода - конец 2020/начало 2021
Источник: corporate.jp.sharp
Цены пока не сообщаются.
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теги: 5G анонсы терминалы Sharp пятое поколение Япония Snapdragon
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