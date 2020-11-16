Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване

MForum.ru
16.11.2020,
На Тайване стартовали продажи смартфона Sharp Aquos Sense 4 Plus, который производитель оценил в $315.
Новинка базируется на чипсете Snapdragon 720G и оснащена дисплеем диагональю 6,7-дюйма при разрешении 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Спецификации Sharp Aquos Sense 4 Plus включают в себя 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, QUAD-камеру на задней панели (48+5+2+2 Мп), сдвоенную фронтальную камеру (8 Мп + 2 Мп), а также АКБ емкостью 4120 мАч. Также отметим наличие защиты от влаги по классу IP68, дактилоскопический сенсор на задней панели и ОС Android 10.
© Антон Печеровый,
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