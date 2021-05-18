Анонсы: Sharp Aquos R6 представлен официально

18.05.2021, MForum.ru

Компания Sharp провела в Японии мероприятие посвященное анонсу смартфона Aquos R6. В первую очередь новинка привлекает внимание сенсором камеры – используется 1-дюймовый сенсор с 7-элементным объективом Summicron, разработанный в сотрудничестве с Leica.

Что интересно, производитель решил не использовать вспомогательные сенсоры с широкоугольной оптикой или телеобъективом, а ограничился лишь лазерным автофокусом и датчиком глубины сцены. Светосила объектива f/1,9. Насколько такая конструкция оправдана пока сказать сложно.

Также можно отметить экран, выполненный по технологии IGZO OLED, для которого заявлена частота обновления до 240 Гц (реальных – 120 Гц) и пиковая яркость 2000 нит. При диагонали 6,6 дюйма разрешение экрана Sharp Aquos R6 составляет 2730x1260 точек. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Остальные спецификации Sharp Aquos R6 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 888, 12 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), 12,6 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч. Информация о цене и подробности международного релиза производитель пока не раскрыл. Выпускаться новинка будет в черном и белом цветах.