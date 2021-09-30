Анонсы: Sharp Aquos zero6 с дисплеем 240 Гц представлен официально

MForum.ru
30.09.2021,
Компания Sharp представила Aquos zero6. Новинка получила дисплей с частотой обновления 240 Гц и стала самым легким в мире смартфоном с поддержкой сетей 5G, экраном более 6 дюймов и АКБ более 4000 мАч.
В роли дисплея Sharp Aquos zero6 выступает 6,4-дюймовая OLED-панель выполненная по технологии IGZO. Разрешение экрана устройства – 1080p+ при соотношении сторон 19,5: 9. Для защиты экрана используется стекло Gorilla Glass Victus, дактилоскопический сенсор встроен в экран.
Внутри нашлось место для Snapdragon 750G (8 нм, модем X52 5G, который поддерживает сети с частотой менее 6 ГГц и mmWave), 8 Гб ОЗУ LPDDR4X, 128 Гб встроенной памяти (UFS 2.2) и АКБ емкостью 4010 мАч.
Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного сенсора, двух 8 Мп сенсоров (широкоугольный, телефото), 3D ToF сенсора и лазерной системы автофокусировки. Кроме того, Sharp оснастила телефон новейшим процессором обработки изображений ProPix3, который обещает широкий динамический диапазон. Класс защиты от влаги IP68, ОС из коробки – Android 11. У японских операторов появление новинки ожидается в начале октября.
© Антон Печеровый,
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