Анонсы: Sharp Aquos R5G представлен официально

17.02.2020, MForum.ru

Компания Sharp анонсировала для японского рынка смартфон Aquos R5G. Новинка получила поддержку сетей 5G, QUAD-камеру с поддержкой записи видео 8К, а также 6,5-дюймовый дисплей разрешением 3168х1440 точек, яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц. Экран выполнен по технологии Pro IGZO и может отображать до 1 млрд. цветов.

В активе Sharp Aquos R5G присутствуют чипсет Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ LPDDR5, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0 + Write Buffer с возможностью расширения картами microSD до 1 Тб, 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3730 мАч. Тыловая камера представлена связкой 12 Мп основной камеры с апертурой объектива f/1,7, 48 Мп сенсором с широкоугольной оптикой (120 градусов) и записью 8К видео, а также ToF-сенсором. Также отметим вырез в нижней части экрана для дактилоскопического сенсора, защиту от влаги IP65/68 и поддержку NFC. Выпускаться Sharp Aquos R5G будет в синем, сером и белом цветах. Дата начала продаж и цена пока не объявлены.