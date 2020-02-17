Анонсы: Sharp Aquos R5G представлен официально

MForum.ru
17.02.2020,
Компания Sharp анонсировала для японского рынка смартфон Aquos R5G. Новинка получила поддержку сетей 5G, QUAD-камеру с поддержкой записи видео 8К, а также 6,5-дюймовый дисплей разрешением 3168х1440 точек, яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц. Экран выполнен по технологии Pro IGZO и может отображать до 1 млрд. цветов.
В активе Sharp Aquos R5G присутствуют чипсет Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ LPDDR5, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0 + Write Buffer с возможностью расширения картами microSD до 1 Тб, 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3730 мАч. Тыловая камера представлена связкой 12 Мп основной камеры с апертурой объектива f/1,7, 48 Мп сенсором с широкоугольной оптикой (120 градусов) и записью 8К видео, а также ToF-сенсором. Также отметим вырез в нижней части экрана для дактилоскопического сенсора, защиту от влаги IP65/68 и поддержку NFC. Выпускаться Sharp Aquos R5G будет в синем, сером и белом цветах. Дата начала продаж и цена пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
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