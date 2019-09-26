Анонсы: Sharp AQUOS zero2 получил экран с частотой обновления 240 Гц

26.09.2019, MForum.ru

Компания Sharp пополнила линейку смартфонов AQUOS флагманским смартфоном zero2. Новинка получила 6,4-дюймовый изогнутый OLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 240 Гц. Кроме того, производитель гордится тем, что вес устройства составляет всего 143 грамма.

Внутри Sharp AQUOS zero2 можно найти чипсет Snapdragon 855, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0 и аккумулятор емкостью 3130 мАч. На задней панели Sharp AQUOS zero2 разместилась связка 12 Мп камеры с апертурой f/1.7 и 20 Мп сенсора с широкоугольным объективом. В наличии и традиционная для японского рынка защита от влаги. ОС из коробки – Android 10. Выпускаться Sharp AQUOS zero2 будет в черном и белом вариантах. Ждем международного релиза!