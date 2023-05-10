Анонсы: В Японии представлены Sharp Aquos R8 и R8 Pro

MForum.ru
10.05.2023,
Компания Sharp представила новую флагманскую линейку, включающую в себя модели — Aquos R8 и R8 Pro. Новинки станут эксклюзивом для японского рынка. Aquos R8 Pro основан на прошлогоднем Aquos R7 с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 последнего поколения от Qualcomm.
Aquos R8 Pro оснащен 6,6-дюймовым OLED-экраном Pro IGZO разрешением 1260 x 2730 пикселей с частотой обновления 240 Гц. Панель также обеспечивает поддержку 10-битного цвета и Dolby Vision, а также пиковую яркость 2000 нит.
Aquos R8 оснащен 6,39-дюймовой панелью с каплевидным вырезом, с теми же основными характеристиками, что и R8 Pro, но с пиковой яркостью 1300 нит.
Сзади Aquos R8 Pro оснащен 47-мегапиксельной основной камерой с 1-дюймовым сенсором, разработанным совместно с Leica, диафрагма F/1,9 и фокусное расстояние 19 мм. Есть 1,9-мегапиксельный датчик глубины, но нет сверхширокоугольного или телеобъектива. Aquos R8 оснащен 1/1,55-дюймовым основным датчиком на 50,3 МП, а также сверхшироким модулем на 13 МП.
Еще одним интересным моментом является то, что кольца камеры на обоих телефонах также служат пассивными кулерами, рассеивая тепло от материнских плат телефонов. Оба телефона базируются на SoC Snapdragon 8 Gen 2, к которой присоединяются 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ хранилища UFS 4.0. Aquos R8 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, а базовый R8 — аккумулятором емкостью 4570 мАч.
Aquos R8 и R8 Pro защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и оснащены слотами для карт памяти microSD и разъемами для наушников. Обе новинки работают под управлением Android 13 с обещанными обновлениями на три версии ОС и обновлениями безопасности до пяти лет. Последнее будет зависеть от оператора.
Aquos R8 выпускается в синем и кремовом цветах, а Aquos R8 Pro — в черном. Оба телефона поступят в продажу в Японии с 15 июля.
© Антон Печеровый,
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