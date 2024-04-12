Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC

MForum.ru

Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC

12.04.2024, MForum.ru

Бренд Leica наиболее известен по фотокамерам и сотрудничеству с производителями смартфонов (Huawei и Xiaomi), однако под ним также выпускаются механические часы и смартфоны. Причем, речь идет именно о смартфонах под брендом Leica.

Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Leica Leitz Phone 1 был представлен в 2021 году, а Leitz Phone 2 — в 2022 году, оба устройства были представлены только на японском рынке. Кстати основателя Leica звали Эрнст Лейтц, отсюда и название телефонной линейки, а само название Leica состоит из «Lei» от Leitz и «ca» от «сamera». Новый смартфон бренда также представлен только для Японии. Производителем новинки, как и Leitz Phone прошлых поколений, является Sharp.

Внешне смартфон очень похож на камеру Leica, а его изюминкой является 1-дюймовый сенсор разрешением 47,2 МП (как и в Leitz Phone 2) и объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 19 мм и диафрагмой f/1,9. На передней панели Leitz Phone 3 находится селфи-камера 12,6 МП с диафрагмой f/2,3 и углом обзора 78 градусов.

Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Из любопытных функций отметим виджет «Золотой час», который предупреждает за час до заката и после восхода солнца, чтобы вы могли быстро выйти и сделать несколько «захватывающих» фотографий. Также есть еще один виджет, который постоянно вращает изображения из международной галереи Leica, показывая вам фотографии, сделанные камерами Leica профессиональными фотографами.

Также в Leitz Phone 3 дебютирует Leica Perspective Control — программная функция, которая корректирует перспективу вертикальных линий, например тех, которые видны при съемке зданий. Ранее это было доступно только в камерах Leica. Также есть новые модели Leitz Looks и Leica Tones.

Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC

На передней панели Leitz Phone 3 расположился 6,6-дюймовый OLED-дисплей IGZO с частотой 240 Гц, разрешением 1260x2730 и максимальной яркостью 2000 нит.

Основой аппаратной части новинки стал процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, относящийся к прошлому поколению чипов Qualcomm. Если учесть, что в 2023 году новой модели Leitz Phone представлен не было, возможно, изначально этот смартфон должен был быть выпущен еще 2023.

Анонсы: Leica представила Leitz Phone 3 с 1-дюймовым сенсором и Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Leitz Phone 3 получил 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. В программной части новинка работает под управлением Android 14. Также отметим степень защиты от пыли и воды IP65/IP68.

Leitz Phone 3 поступит в продажу в Японии 19 апреля. Комплект поставки включает в себя крышку объектива и соответствующий чехол.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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