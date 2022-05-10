Анонсы: Sharp Aquos R7 c 1 дюймовым сенсором представлен официально

MForum.ru
10.05.2022,
Sharp анонсировала, Aquos R7, флагман 2022 года являющийся прямым преемником прошлогоднего Aquos R6 с массивным 1-дюймовым сенсором камеры, разработанным совместно с Leica. Модель этого года оснащена таким же массивным датчиком, а также новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 и слегка измененным дизайном.
Sharp Aquos R7 оснащен 6,6-дюймовым OLED-дисплеем Pro IGZO с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 240 Гц. Sharp также рекламирует впечатляющую пиковую яркость 2000 нит, поддержку 10-битного цвета и Dolby Vision. Передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass Victus. Дактилоскопический сенсор под дисплеем, в вырезе экрана разместилась 12,6-мегапиксельная селфи-камера.
Основная камера 47 МП с массивным сенсором размером 1 дюйм, который, по утверждению Sharp, может собирать в 1,8 раза больше света, чем прошлогодний Aquos R6. Сенсор, разработанный совместно Sharp и Leica, оснащен семилинзовым объективом Leica Summicron, диафрагмой F/1,9 и фокусным расстоянием 19 мм. Единственный вспомогательный датчик камеры на задней панели — 1,9 Мп портретный.
В части объемов памяти Sharp предлагает Aquos 7 лишь в одном варианте, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Аппарат получил сертификат IP68 в части защиты от влаги, работает под управлением Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Sharp Aquos R7 выпускается в черном и серебристом цветах и поступит в продажу в Японии с июля. Цены и доступность пока не уточняются.
© Антон Печеровый,
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